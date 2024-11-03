بالخطوات.. كيف يمكن التقاط لقطات متحرّكة على "آيفون"؟

تتيح هواتف "آيفون" إمكانية التقاط شاشة متحرّكة أو تُوصف بلقطات شاشة "متمررة"، التي يمكنها أن تسمح للمستخدمين بحفظ صفحة ويب كاملة أو بريدٍ إلكتروني أو مستندٍ طويل في صورة واحدة، بدلاً من الحصول على لقطات شاشة منفصلة متعدّدة لها.
ويمكن باتباع الخطوات التالية التقاط لقطة شاشة كاملة الصفحة على نظام تشغيل "آي أو إس"؛ ما يسهّل الوصول للمحتوى الموسع ومشاركته.
وجاءت الخطوات على النحو التالي:
-افتح الصفحة أو التطبيق، وانتقل إلى صفحة الويب أو التطبيق الذي تريد التقاطه.
-التقط لقطة الشاشة الأولية، عن طريق الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر رفع الصوت في الوقت نفسه.
-بمجرد التقاط لقطة الشاشة، سترى صورة مصغرة في الزاوية اليسرى السفلية، انقر عليها لفتح أداة الترميز، لتوسيع لقطة الشاشة.
-ستجد أمامك خيارات عدة، انقر على زر "صفحة كاملة" في الزاوية اليمنى العليا.
-سيؤدي هذا إلى التقاط الصفحة بالكامل، بما في ذلك الأجزاء غير المرئية على الشاشة.
-يمكنك تحرير لقطة الشاشة باستخدام أدوات الترميز، مثل القص أو إضافة نص أو الرسم، بمجرد رضاك، انقر فوق "تم" لحفظ لقطة الشاشة.
-تتوافر ميزة لقطة الشاشة "الصفحة الكاملة" على هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس 14" أو ما هو أحدث.
-قد تختلف الخطوات الدقيقة والواجهة قليلاً حسب إصدار "آي أو إس" أو طراز "آيفون" الخاص بك.