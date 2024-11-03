بالخطوات.. كيف يمكن التقاط لقطات متحرّكة على "آيفون"؟

تتيح هواتف "آيفون" إمكانية التقاط شاشة متحرّكة أو تُوصف بلقطات شاشة "متمررة"، التي يمكنها أن تسمح للمستخدمين بحفظ صفحة ويب كاملة أو بريدٍ إلكتروني أو مستندٍ طويل في صورة واحدة، بدلاً من الحصول على لقطات شاشة منفصلة متعدّدة لها.