جاك دورسي يعلن رحيله عن بديل "إكس" الذي شارك في تأسيسه

يُذكر أن بلوسكاي كانت قد انطلقت في عام 2019، كشبكة تواصل اجتماعي لامركزي كمشروع من قِبَل تويتر؛ لكنها انفصلت في النهاية، وتم افتتاحها للجمهور في مارس الماضي، بعدما كانت قد اقتصرت على الدعوات فقط لمدة عام تقريبًا.