جاك دورسي يعلن رحيله عن بديل "إكس" الذي شارك في تأسيسه

أعلن جاك دورسي، مؤسس منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، رحيله عن منصة "بلوسكاي" التي توصف بأنها بديل "إكس".
وأوضح دورسي في بيان رسمي أنه خرج من مجلس إدارة "بلوسكاي" بصورة رسمية.
ورد "دورسي" على منصة "إكس"، على أحد المستخدمين، الذي سأله: "هل ما زالت في عضو مجلس إدارة بلوسكاي"، قائلًا: "لا، هذا كل شيء لا أكثر".
يُذكر أن بلوسكاي كانت قد انطلقت في عام 2019، كشبكة تواصل اجتماعي لامركزي كمشروع من قِبَل تويتر؛ لكنها انفصلت في النهاية، وتم افتتاحها للجمهور في مارس الماضي، بعدما كانت قد اقتصرت على الدعوات فقط لمدة عام تقريبًا.
وكان جاك دورسي عضوًا في مجلس إدارتها؛ فيما يترأس "بلوسكاي" جاي جرابر، الرئيس التنفيذي لها منذ عام 2021.
وقال دورسي أشياء مختلطة حول منصة "إكس" منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة؛ ولكن يبدو أنه تراجع.
وفي يوم السبت، نشر على موقع "إكس" تدوينة قال فيها: "لا تعتمدوا على الشركات لتمنحكم الحقوق. دافع عنها بنفسك باستخدام تكنولوجيا الحرية.. أنت على نفس موقفك".
ولم تذكر الشركة شيئًا بعد رحيل دورسي، ولا يزال اسمه عضوًا في مجلس الإدارة على موقعها الإلكتروني. يبدو أن دورسي قد حذف حساب "بلوسكاي" الخاص به منذ أشهر؛ حسب ما يشير موقع "تك كرانش" التقني المختص.