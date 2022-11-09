تحديث جديد لـ"زووم" يقدّم عددًا من الميزات المتقدمة

أعلنت منصة "زووم" للاجتماعات المرئية عن إطلاقها تحديثًا جديدًا يقدم عددًا من الميزات المتقدمة، تدخلها في خضم المنافسة مع التطبيقات المنافسة.
وأوضحت "زووم" أن تحديثها الجديد يتضمن ميزتين رئيسيتين، وهما البريد الإلكتروني والتقويمات، وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وتعمل الخدمات الجديدة على إمكانية توصيل البريد الإلكتروني والتقويم التابع لجهات اتصال خارجية خلال إجراء أي محادثة عبر "زووم"، بحيث يمكن أن يساعد ذلك في توفير الوقت بدلاً من الاضطرار إلى التبديل بين التطبيقات، وربما تحتاج إلى البحث عن علامة التبويب المناسبة في متصفحك.
سيتمكن أولئك المشتركون في خدمات Zoom One Pro أو Zoom Standard Pro مدفوعة الأجر، من إعداد حسابات بريد إلكتروني من خلال النظام الأساسي، ويتمتع الأشخاص الذين لديهم خطط معينة بخيار استخدام المجالات المخصصة، وستحصل على سعة تخزين تصل إلى 100 جيجابايت.
وبالنسبة إلى "زووم كاليندر" (تقويم زووم)، ستكون هناك خيارات لمعرفة أي من جهات الاتصال الخاصة بك قد انضم إلى اجتماع، ويمكنك جدولة مكالمات زووم الصوتية ومكالمات الفيديو في التطبيق، وستشمل خدمة التقويم الخاصة بـ"زووم" القدرة على حجز المواعيد.
ووعدت "زووم" بأنه في عام 2023، ستطلق ميزة "زووم سبوتس"، والتي توصف بأنها ستكون مساحة عمل مشتركة افتراضية، حيث يمكن للزملاء البقاء على اتصال أكثر خلال يوم العمل عبر محادثات الفيديو أولاً، في حين أن الشركة لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول Zoom Spots في منشور مدونتها، فقد يكون هناك جانب سلبي؛ لأن الميزة قد تمكّن الرؤساء من مراقبة ما يفعله موظفوهم عن كثب.