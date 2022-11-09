تحديث جديد لـ"زووم" يقدّم عددًا من الميزات المتقدمة

ووعدت "زووم" بأنه في عام 2023، ستطلق ميزة "زووم سبوتس"، والتي توصف بأنها ستكون مساحة عمل مشتركة افتراضية، حيث يمكن للزملاء البقاء على اتصال أكثر خلال يوم العمل عبر محادثات الفيديو أولاً، في حين أن الشركة لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول Zoom Spots في منشور مدونتها، فقد يكون هناك جانب سلبي؛ لأن الميزة قد تمكّن الرؤساء من مراقبة ما يفعله موظفوهم عن كثب.