"تقرير".. انخفاض في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 10%

وكشف تقرير Canalys Smartphone Market Pulse عن أن هذا الانخفاض يمثل نسبة 10٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من النمو السلبي في الربع السادس على التوالي، إلا أن الطلب العالمي على الهواتف الذكية بدأ ينتعش ببطء بفضل تخفيض المخزون على مستوى الصناعة وزيادة الطلب في السوق الإقليمية.