"تقرير".. انخفاض في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 10%

كشفت تقرير من شركة "Canalys" عن انخفاض في إجمالي شحنات الهواتف الذكية العالمية، خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الهواتف المشحونة 258.2 مليون وحدة.
واحتلت شركة سامسونج المركز الأول للشحنات بواقع 53 مليون شحنة وحصة سوقية بلغت21٪، وجاءت شركة أبل المركز الثاني بـ43 مليون شحنة وحصة سوقية تبلغ 17٪، فيما احتلت شركة شاومي المركز الثالث بواقع 33.2 مليون شحنة وحصة سوقية 13٪، وحصلت شركة أوبو على المركز الرابع بـ 25.2 مليون شحنة وحصة سوقية 10٪، بينما جاءت Transsion التي تضم العلامات التجارية Infinix وTecno وiTel بالمركز الخامس بواقع 22.7 مليون شحنة وحصة سوقية 9٪.
وكشف تقرير Canalys Smartphone Market Pulse عن أن هذا الانخفاض يمثل نسبة 10٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من النمو السلبي في الربع السادس على التوالي، إلا أن الطلب العالمي على الهواتف الذكية بدأ ينتعش ببطء بفضل تخفيض المخزون على مستوى الصناعة وزيادة الطلب في السوق الإقليمية.
وبالنظر إلى المستقبل يتوقع محللو شركة "Canalys" استمرار انخفاض معتدل في الطلب على الهواتف الذكية في النصف الثاني من عام 2023، كما أنه من المتوقع أن تتحسن بيئة الأعمال وأن يسود البائعون القادرون على موازنة التغييرات الهيكلية طويلة الأجل.