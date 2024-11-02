مايكروسوفت تنصح بحذف التحديث.. خطأ برمجي يؤثر على عمل بعض أنظمة "Windows 11"

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشار الموقع إلى أنه وبعد تحميل تحديث "KB5044384"، باتت خاصية "إدارة المهام" تعطي بيانات غير صحيحة للمستخدمين، وخصوصًا فيما يتعلق بعدد التطبيقات قيد التشغيل التي تعمل على الحواسب؛ فبدلًا من إظهار العدد الصحيح للتطبيقات المشغلة، باتت خاصية "إدارة المهام" تُبَين للمستخدم أن عدد هذه التطبيقات المشغلة هو "0".