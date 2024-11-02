مايكروسوفت تنصح بحذف التحديث.. خطأ برمجي يؤثر على عمل بعض أنظمة "Windows 11"

أشار موقع "إكس. دي. إيه- xda" التقني، إلى وجود خطأ برمجي في بعض أنظمة "Windows 11"، يؤثر على عمل بعض الميزات الرئيسية في هذه الأنظمة.
وتبعًا للموقع الكندي؛ فإن مايكروسوفت كانت قد أطلقت منذ فترة، تحديث "24H2" لأنظمة "Windows 11"، لكن هذا التحديث حمل معه بعض الأخطاء البرمجية التي أرقت مستخدمي الحواسب؛ لذا قررت إطلاق تحديث "KB5044384"، لإصلاح هذه المشكلات؛ لكن التحديث الأخير أيضًا جاء معه خطأ برمجي أثّر على عمل خاصية "إدارة المهام" في أنظمة ويندوز.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشار الموقع إلى أنه وبعد تحميل تحديث "KB5044384"، باتت خاصية "إدارة المهام" تعطي بيانات غير صحيحة للمستخدمين، وخصوصًا فيما يتعلق بعدد التطبيقات قيد التشغيل التي تعمل على الحواسب؛ فبدلًا من إظهار العدد الصحيح للتطبيقات المشغلة، باتت خاصية "إدارة المهام" تُبَين للمستخدم أن عدد هذه التطبيقات المشغلة هو "0".
وتبعًا للموقع؛ فإن مايكروسوفت نصحت المستخدمين بحذف التحديث "KB5044384"، ريثما يتم إطلاق تحديث آخر يعالج معه المشكلة المذكورة.
وفي أكتوبر الماضي حظرت مايكروسوفت أيضًا تحديث "24H2"، عند عدد من مستخدمي الحواسب ريثما تتم معالجة الأخطاء البرمجية الموجودة فيه.