جبل نفاياتٍ أثقلُ من سور الصين العظيم.. "كنز إلكتروني" يحفّز ويُداوي!

صناعة الدواء

ووصلت تقنيات إعادة التدوير أيضًا إلى منطقة غير معتادة؛ وهي صناعة الدواء؛ حيث جرى استخدام الذهب المستخلص من الأجهزة الإلكترونية كمحفز للتفاعل الكيميائي في صناعات الدواء، وغالبًا ما تُصنع المحفزات الحالية -التي تُستخدم في التفاعلات الكيميائية- من معادن نادرة يجري استخلاصها باستخدام عمليات تعدين باهظة الثمن ومستهلكة للطاقة؛ لكن فريقًا بحثيًّا مشتركًا من جامعتيْ كالياري في إيطاليا، وإمبريال كوليدج لندن في بريطانيا، نجح في إنتاج أحد المحفزات من خام الذهب الموجود في النفايات الإلكترونية، واستخدامه في التفاعلات الخاصة بصناعة الأدوية؛ مما يقلل الحاجة إلى تعدين مواد جديدة، وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز، في العدد الأخير من دورية "الكيمياء والهندسة المستدامة".