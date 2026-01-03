تسريبات تكشف مفاجأة بشأن عشاق هواتف "سامسونج" خلال عام 2026

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن تجهيز الشركة مفاجأة لمترقبي سلسلة هواتف "جلاكسي إس 26" خلال عام 2026.
وأشارت مصادر من داخل الشركة الكورية الجنوبية إلى أنه بخلاف رفع معظم الشركات أسعار هواتفها بسبب ارتفاع تكاليف المكونات والأزمات الاقتصادية العالمية، لا تنوي "سامسونج" رفع أسعار هواتف "جلاكسي إس 26" المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من العام.
وأرجعت المصادر هذا القرار بسبب سعي "سامسونج" لعدم خسارة حصتها السوقية لصالح "أبل" أو شركات الهواتف الذكية الصينية الأخرى.
ولكن عادت المصادر وقالت إن التجميد السعري قد يكون في أسواق محدودة من بينها الولايات المتحدة، وقد لا يتم تطبيقه في دول أخرى.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف "جلاكسي إس 26" و"إس 26 بلس" و"إس 26 ألترا" بأسعار 799 و999 و1299 دولار أمريكي على التوالي.
وذهبت المصادر إلى ما هو أبعد، وهو أن التجميد السعري قد ينسحب أيضا على هواتف سامسونج القابلة للطي مثل "جلاكسي زد فولد 8" و"جلاكسي زد فليب 8".
ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة "جلاكسي إس 26" في 25 فبراير المقبل، فيما ستظهر هواتفها القابلة للطي في يوليو المقبل.