أكبر شركة مصنعة لـ"آيفون" تتحرك لمواجهة مشكلة خطيرة تعيق إنتاج الهواتف الجديدة

ورغم الحديث عن الوعود المادية، نقلت "بي بي سي" عن أحد العمال في المصنع الذي يضم أكثر من 200 ألف عامل قوله: إن العقود يتم تغييرها، ولا يحصلون على المكافآت الموعودة، ويتم وضعهم في الحجر الصحي من دون طعام.