أكبر شركة مصنعة لـ"آيفون" تتحرك لمواجهة مشكلة خطيرة تعيق إنتاج الهواتف الجديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فوكسكون" المصنعة لهواتف "آيفون" بدأت في تحركات سريعة؛ لمواجهة مشكلة خطيرة تعيق تصنيع الإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون".
وأوضح التقرير المنشور عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن شركة "فوكسكون" التي تورد هواتف "آيفون" بدأت في جهود حثيثة لتعيين المزيد من العمال في أكبر مصانعها في العالم والموجود في الصين؛ للحاق بالجدول الزمني لإصدار هواتف "آيفون" الجديدة.
وعرضت "فوكسكون" مكافآت للعمال الجدد تصل إلى 3000 يوان صيني (ما يوازي 424 دولارًا أمريكيًا" لكل من يبقى في الوظيفة لمدة 90 يومًا على الأقل.
كما عرضت الشركة على الموظفين الحاليين نفس المكافأة لو رشحوا صديقًا أو أحد أفراد العائلة للعمل بالمصنع.
وتسعى "فوكسكون" للحاق بالجدول الزمني قبل إطلاق "آيفون 15" رسميًا خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكانت المئات من العمال قد احتجوا بسبب ما وصفوه بالمعاملات السيئة من المصنع ضد العمالة، خاصة بالنسبة للقيود التي يضعها على العاملين فيما يخص "كوفيد 19"، وانتشر في أكتوبر الماضي مقطع فيديو لأشخاص يقفزون من فوق سياج مصنع فوكسكون بعد إغلاقه؛ بسبب تفشي كورونا، وإجباره العاملين على العمل خلف الأبواب المغلقة.
ورغم الحديث عن الوعود المادية، نقلت "بي بي سي" عن أحد العمال في المصنع الذي يضم أكثر من 200 ألف عامل قوله: إن العقود يتم تغييرها، ولا يحصلون على المكافآت الموعودة، ويتم وضعهم في الحجر الصحي من دون طعام.