"زووم" تتخلى عن هويتها وتعيد تسمية علامتها التجارية.. ما القصة؟

أعلنت منصة "زووم" رسميًّا عن تغيير هويتها القائمة على الفيديو، وإعادة تسمية علامتها التجارية.
وأوضحت "زووم" -بحسب ما أورده موقع "بزنس إنسايدر"- أنها ستتخلى عن هويتها بإعلان أن علامتها التجارية سيتم إزالة كلمة "فيديو" منها مرفقة بـ"زووم"، وأعادت تسمية علامتها كشركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زووم" إريك يوان: إن الشركة أصبحت الآن "منصة عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتواصل البشري، وتوفر حلول عمل حديثة وهجينة".
ولفت التقرير إلى أن "زووم" لم تعد تريد أن تُعرف كمنصة للفيديو فقط، كما كان معروفًا عنها خلال فترة جائحة "كوفيد 19" عندما اضطر الكثيرون لاستخدامها بسبب العمل الإجباري من المنزل.
وأطلقت "زووم" مؤخرًا أدوات أكثر تطورًا وشمولًا؛ بدءًا من "زووم تيم شات" و"زووم وورك سبيس" على غرار "جوجل" و"مايكروسوفت".