"زووم" تتخلى عن هويتها وتعيد تسمية علامتها التجارية.. ما القصة؟

ولفت التقرير إلى أن "زووم" لم تعد تريد أن تُعرف كمنصة للفيديو فقط، كما كان معروفًا عنها خلال فترة جائحة "كوفيد 19" عندما اضطر الكثيرون لاستخدامها بسبب العمل الإجباري من المنزل.