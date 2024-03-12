ماسك يتحدث عن تجهيز "إكس" مفاجأة هذا الأسبوع

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك: إن منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تجهّز لمفاجأة كبرى لجمهورها هذا الأسبوع.
وأوضح ماسك أن "إكس" تستعد هذا الأسبوع لإطلاق برنامجها للذكاء الاصطناعي التوليدي "جروك"، وستجعل معرفاتها مفتوحة المصدر.
ولم يكشف ماسك عن مهام "جروك" المتوقعة، ولكن يعتقد أنه سيكون بمثابة مساعد للذكاء الاصطناعي الخاص بمشتركي خدمات "بريميوم بلس" مدفوعة الأجر على "إكس".
هذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها شركة ماسك إمكانية الوصول إلى معرفاتها؛ حيث سبق أن حصلت شركة "تسلا" على براءات اختراع مفتوحة المصدر منذ عقد من الزمن، والآن اعتمدت كل شركة تصنيع سيارات كبرى تقريبًا موصل شحن للسيارة الكهربائية الخاص بها.