ماسك يتحدث عن تجهيز "إكس" مفاجأة هذا الأسبوع

هذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها شركة ماسك إمكانية الوصول إلى معرفاتها؛ حيث سبق أن حصلت شركة "تسلا" على براءات اختراع مفتوحة المصدر منذ عقد من الزمن، والآن اعتمدت كل شركة تصنيع سيارات كبرى تقريبًا موصل شحن للسيارة الكهربائية الخاص بها.