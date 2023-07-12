إيلون ماسك متهم باستغلال موارد "تسلا" لبناء "منزل زجاجي"

قالت مصادر من داخل شركة "تسلا" الأمريكية: إنها تُخضع رئيسها التنفيذي إيلون ماسك للتحقيق حاليًا؛ بسبب اتهامات ومخاوف باستغلال أموال وموارد الشركة لبناء منزل زجاجي خاص به.
وأوضحت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تحقيقات الشركة المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية قد تصل إلى عزله من منصبه.
وتشير التحقيقات إلى أن "ماسك" استخدم أموال الشركة لبناء منزل زجاجي بملايين الدولارات بالقرب من مصنع "جيجا" في منطقة أوستن.
وزعم "ماسك" خلال طلبه بناء المنزل؛ أنه لأغراض خاصة بعمل الشركة؛ ولكن اتضح أنه منزل خاص تم تصميمه بشكل زجاجي ويتضمن غرف نوم وحمامات ومطبخًا.
وتشير لوائح "تسلا" إلى أن أي مسؤول تنفيذي أو في مجلس الإدارة تخضع الأموالُ التي يطلبها لتدقيق مشدد؛ خاصة إذا تخطى حاجز الـ120 ألف دولار أمريكي، حتى لو كان هذا رئيسها التنفيذي نفسه.