إيلون ماسك متهم باستغلال موارد "تسلا" لبناء "منزل زجاجي"

وتشير لوائح "تسلا" إلى أن أي مسؤول تنفيذي أو في مجلس الإدارة تخضع الأموالُ التي يطلبها لتدقيق مشدد؛ خاصة إذا تخطى حاجز الـ120 ألف دولار أمريكي، حتى لو كان هذا رئيسها التنفيذي نفسه.