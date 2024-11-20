"أبل" تسعى لإنهاء ملاحقة قضائية أمريكية بتهمة احتكار سوق الهواتف

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يستمع قاضي المقاطعة الأمريكية جوليان نيلز في نيوآرك بولاية نيوجيرسي إلى حجج محامي أبل، ومن المدعين العامين الذين يقولون إن الشركة تحبس المستخدمين وتمنع المنافسة من خلال الحد من التوافق بين آيفون وتطبيقات وأجهزة الطرف الثالث.