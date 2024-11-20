"أبل" تسعى لإنهاء ملاحقة قضائية أمريكية بتهمة احتكار سوق الهواتف

تسعى شركة "أبل" الأمريكية لإنهاء ملاحقة قضائية أمريكية لها بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.
وأوضحت وكالة "رويترز" أن "أبل" ستطلب من قاضٍ أمريكي، رفض القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، وتتهم صُناع "آيفون" بالهيمنة غير القانونية على سوق الهواتف الذكية.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يستمع قاضي المقاطعة الأمريكية جوليان نيلز في نيوآرك بولاية نيوجيرسي إلى حجج محامي أبل، ومن المدعين العامين الذين يقولون إن الشركة تحبس المستخدمين وتمنع المنافسة من خلال الحد من التوافق بين آيفون وتطبيقات وأجهزة الطرف الثالث.
وتحركت "أبل" لرفض القضية، قائلةً: إن القيود التي فرضتها على وصول المطورين إلى تكنولوجيتها معقولة، وأن إجبارها على مشاركة التكنولوجيا مع المنافسين من شأنه أن يكبح الابتكار.
وكان القضاء الأمريكي قد أدان شركات أخرى منافسة لـ"أبل" مثل "جوجل" بأنها تمارس احتكارًا غير قانوني في البحث عبر الإنترنت، فيما تواجه شركة "ميتا" محاكمة أخرى بزعم أنها قمعت المنافسة من خلال الاستحواذ على منافسين ناشئين، وتخوض منصة التجارة الإلكترونية "أمازون" قضية أخرى بشأن سياساتها تجاه البائعين والموردين.
أما بالنسبة لقضية "أبل"، فقالت الشركة: إنه يظهر أن حجب الوصول إلى التكنولوجيا لا ينبغي اعتباره مناهضًا للمنافسة.
وتستهدف الدعوى التي رفعتها وزارة العدل وتحالف من الولايات في مارس القيود والرسوم المفروضة على مطوري التطبيقات، والحواجز الفنية أمام الأجهزة والخدمات التابعة لجهات خارجية -مثل الساعات الذكية والمحافظ الرقمية وخدمات الرسائل- التي من شأنها أن تتنافس مع أجهزتها وخدماتها.