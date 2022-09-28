تقارير تقنية تحذر من برنامج يسرق بيانات بطاقات الائتمان ومحافظ العملات

حذرت تقارير تقنية من انتشار برنامج "خبيث" شديدة الخطورة يستهدف، بشكل رئيس، بطاقات الائتمان ومحافظ العملات الرقمية.
وقال موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية: اسم البرنامج "Erbium" وهو يُستخدم في سرقة المعلومات الخاصة بكلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط ومحافظ العملات المشفرة.
وأشار إلى أن "Erbium"، رغم انتشاره على نطاق صغير في الوقت الحاضر؛ إلا أنه يتمتع بقدرات "مخيفة".
ويتخفى البرنامج الذي يتم تبادله تحت ستار الألعاب المقرصنة، في عناوين المواقع والحسابات الشهيرة.
ويستطيع البرنامج، الذي اكتشفته شركة Cyfirma للأمن السيبراني لأول مرة في أغسطس الماضي، سرقة البيانات المسجلة على متصفحات الإنترنت مثل بيانات الملء التلقائي لكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني.
ويستهدف "Erbium" مستخدمي العملات المشفرة من خلال سرقة البيانات من محافظهم طالما تم تثبيتها كملحق للمتصفح.
وتتمثل خطورة البرنامج كذلك في قدرته على سرقة رموز المصادقة ذات العاملين من مختلف مديري كلمات المرور، فضلاً عن حفظ صور لشاشات المستخدمين التي قد تحتوي معلومات على درجة عالية من السرية.