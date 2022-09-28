تقارير تقنية تحذر من برنامج يسرق بيانات بطاقات الائتمان ومحافظ العملات

وتتمثل خطورة البرنامج كذلك في قدرته على سرقة رموز المصادقة ذات العاملين من مختلف مديري كلمات المرور، فضلاً عن حفظ صور لشاشات المستخدمين التي قد تحتوي معلومات على درجة عالية من السرية.