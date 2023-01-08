تسريبات: "أبل" تلغي فكرة تطوير هذه الهواتف

أوضح تقرير منشور عبر موقع "ماك رامورز" التقني المعني بأخبار أبل، أن الشركة الأمريكية أبلغت الموردين، أنها لا تنوي إطلاق الجيل الرابع من هواتف هاتف "آيفون إس إي" خلال عام 2024، كما ذكرت تقارير في السابق.