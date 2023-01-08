تسريبات: "أبل" تلغي فكرة تطوير هذه الهواتف

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها ألغت فكرة تطوير الجيل الرابع من هواتفها الاقتصادية "آيفون إس إي".
أوضح تقرير منشور عبر موقع "ماك رامورز" التقني المعني بأخبار أبل، أن الشركة الأمريكية أبلغت الموردين، أنها لا تنوي إطلاق الجيل الرابع من هواتف هاتف "آيفون إس إي" خلال عام 2024، كما ذكرت تقارير في السابق.
وتوقعت المصادر أن تستمر أبل في اعتماد معالجات "كوالكوم" في هواتف "آيفون 16" حتى عام 2024، ولن تنتقل إلى المعالجات الجديدة التي تنوي تطويرها، رغم إعلانها السابق نيتها تقليص اعتمادها على معالجات كوالكوم خلال عام 2019.