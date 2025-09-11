"أمازون" تُطوّر نظارات واقع معزز لمنافسة "ميتا"... ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أمازون" تنوي تطوير نظارات واقع معزز للمستهلكين لمنافسة شركة "ميتا".
وذكرت المصادر أن النظارات تحمل اسما رمزيا "جايهوك"، وستتضمن ميكروفونات ومكبرات صوت وكاميرا وشاشة ملونة كاملة في عين واحدة.
وتهدف أمازون إلى طرح المنتج للمستهلكين في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.
وسيُمثّل هذا المشروع دخول أمازون سوق نظارات الواقع المعزز للمستهلكين، بعدما كانت تعمل بالفعل على نظارات متخصصة لسائقي التوصيل العام الماضي.
وستوفر هذه النظارات إرشادات توجيهية خطوة بخطوة على شاشة صغيرة على طول الطرق وعند كل محطة.
يستخدم كلا الطرازين تقنية العرض الأساسية نفسها، وستتميز النسخة المخصصة للمستهلكين بشاشة ملونة بالكامل وتصميم أكثر أناقة وأقل حجمًا من نموذج التوصيل.
وأفاد التقرير أن نظارات عمال التوصيل قد تُطرح لأول مرة في الربع الثاني من عام 2026، مع خطة إنتاج أولية تبلغ حوالي 100 ألف وحدة.
وستتنافس نظارات الواقع المعزز للمستهلكين من أمازون بشكل مباشر مع ميتا، التي من المتوقع أن تكشف النقاب عن نسخة جديدة من نظارات الواقع المعزز في مؤتمر "كونيكت" الأسبوع المقبل.
وأفادت تقارير إعلامية أن ميتا دخلت في شراكة مع أوكلي التابعة لشركة إيسيلور لوكسوتيكا في وقت سابق من هذا العام لتطوير نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، بعد نجاح خط راي بان ميتا، الذي بيعت منه ملايين النسخ منذ إطلاقه في عام 2023.