"أمازون" تُطوّر نظارات واقع معزز لمنافسة "ميتا"... ما القصة؟

وأفادت تقارير إعلامية أن ميتا دخلت في شراكة مع أوكلي التابعة لشركة إيسيلور لوكسوتيكا في وقت سابق من هذا العام لتطوير نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، بعد نجاح خط راي بان ميتا، الذي بيعت منه ملايين النسخ منذ إطلاقه في عام 2023.