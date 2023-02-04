"جوجل" تُعلن عن مؤتمر للبحث والخرائط في 8 فبراير الجاري

أعلنت شركة جوجل عن أنها ستعقد حدثًا مباشرًا بعنوان "Live from Paris، والذي ستخصص الحديث فيه عن "البحث والخرائط"، وقررت جوجل أن يتم بث هذا الحدث على منصة "اليوتيوب- YouTube" في الثامن من شهر فبراير الجاري.
ووفقًا لوصف الحدث، فإن "Google" تعيد التفكير في كيفية بحث الأشخاص عن المعلومات واستكشافها والتفاعل معها، بهدف جعلها طبيعية وبديهية أكثر من أي وقت مضى لتحديد ما يبحث عنه المستخدم.
ومن المتوقع أيضًا أن تكشف Google عن خططها الجديدة لمنافسة المشروع الجديد "ChatGPT"، وهو الأمر الذي ترددت فيه شائعات عن أن Google تنوي الكشف عنه في حدث I / O السنوي في مايو.
ومن جانب آخر، فقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet و Google "سوندار بيتشاي"، أخيرًا عن نوايا الشركة الخاصة بنظام دردشة AI، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الخطط كانت قيد العمل لبعض الوقت.
وقال: "سنجعل هذه النماذج اللغوية متاحة، بدءًا من LaMDA، حتى يتمكن الناس من التواصل معهم بشكل مباشر في الأسابيع والأشهر القادمة"، هذا وسيتم أيضًا توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه للمؤسسات والمطورين والعمليات الداخلية لشركة Alphabet، وفقًا لخطط "قوقل" وزعم أنه تم إصدار "رمز أحمر" داخليًا بخصوص مشروع "ChatGPT" الخاص بـ OpenAI والتهديد الذي يمثله على هيمنة Google في صناعة البحث.