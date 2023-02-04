"جوجل" تُعلن عن مؤتمر للبحث والخرائط في 8 فبراير الجاري

وقال: "سنجعل هذه النماذج اللغوية متاحة، بدءًا من LaMDA، حتى يتمكن الناس من التواصل معهم بشكل مباشر في الأسابيع والأشهر القادمة"، هذا وسيتم أيضًا توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه للمؤسسات والمطورين والعمليات الداخلية لشركة Alphabet، وفقًا لخطط "قوقل" وزعم أنه تم إصدار "رمز أحمر" داخليًا بخصوص مشروع "ChatGPT" الخاص بـ OpenAI والتهديد الذي يمثله على هيمنة Google في صناعة البحث.