مصادر تكشف تفاصيل وتسريبات جديدة عن سماعة "الواقع المختلط" الجديدة من "آبل"

وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أحد أبرز التسريبات التي تم تأكيدها من قبل مصادر داخل "آبل"؛ هو أن سماعات "الواقع المختلط"، الجديدة، التي سيطلق عليها "ريليتي وان" من "آبل"؛ سيتم دعمها بمصدر طاقة خارجي، ولن يتم تزويدها ببطاريات، بسبب قلق الشركة الأمريكية من ارتفاع درجة حرارة السماعات، ولجعلها أخفَّ وزنًا وأكثرَ راحة أثناء ارتدائها.