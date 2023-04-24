مصادر تكشف تفاصيل وتسريبات جديدة عن سماعة "الواقع المختلط" الجديدة من "آبل"

كشفت مصادر من داخل شركة "آبل" الأمريكية، عن تفاصيل وتسريبات جديدة خاصة بسماعتها المرتقبة لـ"الواقع المختلط".
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أحد أبرز التسريبات التي تم تأكيدها من قبل مصادر داخل "آبل"؛ هو أن سماعات "الواقع المختلط"، الجديدة، التي سيطلق عليها "ريليتي وان" من "آبل"؛ سيتم دعمها بمصدر طاقة خارجي، ولن يتم تزويدها ببطاريات، بسبب قلق الشركة الأمريكية من ارتفاع درجة حرارة السماعات، ولجعلها أخفَّ وزنًا وأكثرَ راحة أثناء ارتدائها.
وما أكد هذه التسريبات: ما نقلته المصادر عن تجهيز "آبل" سماعات "ريليتي وان" بمنفذين "يو إس بي سي"؛ أحدهما لنقل البيانات، والآخر لتوصيله بمصدر الشحن.
وأفادت بأنه من أجل ذلك جهزت "آبل" كابلات مغناطيسية توصل بسماعة الرأس، عن طريق طرف دائري يتم تثبيته على السماعة تلقائيًّا.
وبالنسبة لمصدر الطاقة الخارجي، فسيكون جهازًا بحجم يقارب حجم هاتف "آيفون"، ويمكن ارتداء السماعة لمدة ساعتين كاملتين بشحنة واحدة من الجهاز، ويمكن استخدام الكابل أيضًا لشحن السماعة عن طريق أجهزة "ماك بوك برو".
وتوقّعت المصادر أن يتم الكشف رسميًّا عن السماعات خلال مؤتمر "آبل" للمطورين والمبرمجين، وسيتم طرحها بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار تقريبًا.