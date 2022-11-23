"بلاي بروتيكت".. ميزة جديدة من "غوغل" تحمي مستخدمي "أندرويد" من الهجمات المدمرة

دعت "غوغل"، مستخدمي أجهزة "أندرويد"، للتحقق من ميزة خاصة يمكن أن توفر لهم أعلى درجة من الأمان في تطبيقاتها.
الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف "أندرويد"، يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة.
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تسمى هذه الميزة "غوغل بلاي بروتيكت"، وتعمل من خلال متجر "غوغل بلاي" الرسمي.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثًا عن أي سلوك ضار، وتعمل على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة، وترسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية، وتعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.
وللتأكد من أن الميزة تعمل بكفاءة على الجهاز افتح تطبيق "غوغل بلاي"، ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن، وانقر على الإعدادات، ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعومًا بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.