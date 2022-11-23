"بلاي بروتيكت".. ميزة جديدة من "غوغل" تحمي مستخدمي "أندرويد" من الهجمات المدمرة

وللتأكد من أن الميزة تعمل بكفاءة على الجهاز افتح تطبيق "غوغل بلاي"، ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن، وانقر على الإعدادات، ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعومًا بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.