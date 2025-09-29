"يوتيوب" تطلق ميزات موسيقى مدعومة بالذكاء الاصطناعي... تعرف عليها

أطلقت منصة الفيديوهات الأشهر عالميا ميزات موسيقى جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصفت بأنها ستنافس بصورة رئيسية تطبيقات الموسيقى الشهيرة مثل "سبوتيفاي".
وأشارت "يوتيوب" إلى أن منصة "مختبرات يوتيوب" لاختبار ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ستبدأ في اختبار ميزات موسيقى استثنائية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وستدعم هذه الميزات إمكانية إضافة المقاطع الصوتية بصورة جديدة على خدمة "يوتيوب ميوزيك".
وتُقدم هذه الميزة تعليقات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي حول الأغاني والفنانين، والتي يُمكن للمستخدمين التحكم بها من خلال أيقونة جديدة في التطبيق.
كما ستقدم الأدوات الجديدة ميزات إضافية لتقنية "منسق الموسيقى المعتمد على الذكاء الاصطناعي" الذي تم إطلاقه عام 2023، لمستخدمي "بريميوم" للحسابات مدفوعة الأجر.
وسيمكن من خلال هذه الميزة تقديم مزيجا موسيقيا مخصصا وتعليقات موسيقية تفصيلية.
يذكر أن "مختبرات يوتيوب" متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة، مع منح مُشتركي بريميوم أولوية الوصول إلى هذه الأدوات التجريبية.