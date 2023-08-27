"علي بابا" تُطلق نماذج للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرُّف على الصور وإجراء المحادثات

على سبيل المثال، يمكنها مقارنة صور متعدّدة، والإجابة عن سلسلة من الأسئلة، وكتابة قصص بناءً على الصور المقدمة من المستخدم.. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يسأل الذكاء الاصطناعي عن موقع المستشفى باستخدام صورة اللافتة الخاصة به، والحصول على إجابة دقيقة عن هذا السؤال.