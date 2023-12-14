حكومات مجهولة سعت للمراقبة.. "آبل" تضع السلطات في ورطة مع معلومات "آيفون"!

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حذر السيناتور الديمقراطي رون وايدن، من أن حكومات مجهولة سعت إلى مراقبة مستخدمي الهواتف الذكية من خلال تتبع الإشعارات الفورية، وهو النظام الذي يتم من خلاله إخطار المستخدم بتلقي رسالة أو تحديث من أحد التطبيقات.