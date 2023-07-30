شرطة سان فرانسيكسو تحقق مع ماسك بسبب تغييره "تويتر" إلى "إكس"

كشفت تقارير صحفية أمريكية أن شرطة ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية فتحت تحقيقًا بحق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بسبب تغييره العلامة التجارية لشركة "تويتر" إلى "إكس".
وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تثبيت ماسك شعار "إكس" الجديد فوق المقر الرئيسي لتويتر، وصفته الشرطة بأنه انتهاك خطير، بسبب عدم حصوله على التصاريح اللازمة لذلك.
وأفاد مسؤولون في المدينة بأن استبدال شعار تويتر فوق المبنى يتطلب تصريحًا لأسباب مرتبطة بالتصميم والسلامة، وهو ما لم ينفذه ماسك، وسيخضع للتحقيق بسببه.
وكانت الشرطة قد أزالت فعليًّا شعار "إس" من على مبنى "تويتر"، وأفادت الشرطة في تحقيقها بأن إدارة تويتر ارتكبت مخالفات عديدة خلال رفعها الشعار الجديد.
وأوضحت أن العمال الذين رفعوا الشعار الجديد، لم يضعوا أي شريط لاصق لمنع المارة من المرور من تحت المبنى خلال رفعهم الشعار، مما قد يحقق خطرًا كبيرًا عليهم.
وقال باتريك حنان، المتحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في سان فرانسيسكو: إن أي أحرف أو رموز بديلة، تتطلب تصريحًا لضمان "التوافق مع الطبيعة التاريخية للمبنى"، وللتأكد من إرفاق الإضافات بأمان بالعلامة.
وأفادت الشرطة بأن التحقيقات قد تؤدي إلى تطبيق غرامات باهظة على ماسك وشركته.