شرطة سان فرانسيكسو تحقق مع ماسك بسبب تغييره "تويتر" إلى "إكس"

وأوضحت أن العمال الذين رفعوا الشعار الجديد، لم يضعوا أي شريط لاصق لمنع المارة من المرور من تحت المبنى خلال رفعهم الشعار، مما قد يحقق خطرًا كبيرًا عليهم.