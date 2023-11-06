كيف أصبحت لعبة "فوتبول مانجر" واحدة من أسرع 5 ألعاب كمبيوتر مبيعًا على مدار التاريخ؟

حطمت لعبة "فوتبول مانجر 2024" عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية، وتم تصنيفها كواحدة من أسرع 5 ألعاب كمبيوتر مبيعًا على مدار التاريخ.
لكن كيف تمكنت هذه اللعبة التي تم إطلاقها عام 2004 لأول مرة من تحقيق هذا النجاح الكبير؟ وهو ما ستجيب عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقريرها الذي أجرته مع ستوديو "سبورتس إنترآكتيف" البريطاني المسؤول عن إطلاق اللعبة الشهيرة.
وتشير الإحصاءات إلى أن اللعبة حصدت خلال العام الماضي أكثر من 6 ملايين شخص.
ويقول رئيس الاستوديو البريطاني، مايلز جاكوبسون أن سر شهرة اللعبة هو أنه في واقع الأمر "صنعها من أجل نفسه" ولإرضاء شغفه بكرة القدم، لكنه تفاجأ بأن الأمر يلقى نفس الإعجاب من ملايين الأشخاص.
وأشار جاكوبسون إلى أن سر شهرة اللعبة هو أنهم يحرصون دومًا على تطوير وتحديث طرق اللعب؛ بحيث تُرضي شغف اللاعبين؛ مدللًا على ذلك بأن أحد أبرز الأمثلة هو طرحهم ميزة جديدة تتيح للاعبين متابعة المكان الذي توفقوا فيه في لعبة العام الماضي أو الإصدار السابق، والتي بفضلها زاد استخدام اللعبة بنحو 25%.
أما السبب الثاني في شهرة اللعبة، بحسب "بي بي سي"؛ فهو اعتمادها على تقنيات مطابقة الحركة "ثلاثية الأبعاد"، والتي من خلالها يتم تخليق شعور حقيقي بالعيش داخل أجواء مباريات كرة القدم.
وتقوم التقنية على تحليل البيانات من مباريات كرة القدم الفعلية وتحويل حركة لاعبي كرة القدم الحقيقيين إلى حركة في اللعبة نفسها، لتسمح بالحصول على رسوم متحركة أفضل وأكثر واقعية.