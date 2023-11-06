كيف أصبحت لعبة "فوتبول مانجر" واحدة من أسرع 5 ألعاب كمبيوتر مبيعًا على مدار التاريخ؟

وأشار جاكوبسون إلى أن سر شهرة اللعبة هو أنهم يحرصون دومًا على تطوير وتحديث طرق اللعب؛ بحيث تُرضي شغف اللاعبين؛ مدللًا على ذلك بأن أحد أبرز الأمثلة هو طرحهم ميزة جديدة تتيح للاعبين متابعة المكان الذي توفقوا فيه في لعبة العام الماضي أو الإصدار السابق، والتي بفضلها زاد استخدام اللعبة بنحو 25%.