هواتف "جوجل بيكسل 9" توفّر نقل بيانات "أسهل" من الهواتف القديمة

وطورت "جوجل" تقنية لنسخ البيانات احتياطيًّا أو نسخها في قائمة الإعدادات، التي تتيح "نسخ البيانات" الجديدة التي تسمح للمستخدم باستقدام البيانات من أي جهاز آخر؛ وفق موقع "تومز جايد" التقني المتخصص.