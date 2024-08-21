هواتف "جوجل بيكسل 9" توفّر نقل بيانات "أسهل" من الهواتف القديمة

تطرّقت تقارير صحفية عديدة إلى توفير شركة "جوجل" الأمريكية طريقة أسهل لنقل البيانات لسلسلة هواتفها الأحدث "جوجل بيكسل 9" من أي هواتف قديمة، سواء كانت ضمن سلسلة "بيكسل" أو أي هواتف "أندرويد" أخرى.
وطورت "جوجل" تقنية لنسخ البيانات احتياطيًّا أو نسخها في قائمة الإعدادات، التي تتيح "نسخ البيانات" الجديدة التي تسمح للمستخدم باستقدام البيانات من أي جهاز آخر؛ وفق موقع "تومز جايد" التقني المتخصص.
ويمكن لهذه التقنية الجديدة نسخ الصور وجهات الاتصال والرسائل والمزيد من جهاز سابق، كما لن يفقد المستخدم أي بيانات حديثة؛ حيث ستندمج البيانات المنسوخة مع البيانات الموجودة على جهازك الجديد.