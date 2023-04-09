أجهزة آيفون من هذا الطراز ستتوقف عن العمل.. الشهر المقبل

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال حساب "Apple tipsterStellaFudge" المختص بمنتجات أبل: اعتبارًا من أوائل شهر مايو، سيتوقف الوصول إلى خدمات أبل، باستثناء آي كلاود، على الأجهزة التي تعمل بنظام"iOS 11".. ومن المحتمل أن تتلقى إشعارًا يطالبك بالتحديث.