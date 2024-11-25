تسريبات تكشف ميزات "آي أو إس 19" المرتقبة على هواتف "آيفون" وموعد طرحه

كشفت مصادر داخل شركة "أبل" الأمريكية معلومات أكثر تفصيلاً عن نظام تشغيل "آي أو إس 19" المرتقب على هواتف "آيفون"، والموعد المتوقع طرحه فيه.
وأوضحت المصادر، أن "آي أو إس 19" سيتضمن ميزات إضافية للمساعد الصوتي الذكي "سيري" ستجعله أشبه بصورة كبيرة بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي".
وتقوم "أبل" حالياً، بحسب المصادر، بتطوير "سيري" ودعمه بـ"نماذج لغات كبيرة أكثر تقدماً"، بحيث يصبح مؤهلا للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعامل مع طلبات المستخدمين الأكثر تعقيداً.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يتوقع أن يتم إطلاق نظام التشغيل على هواتف "آيفون" المؤهلة قبل يونيو 2025.
ومن المرجح أن تكشف "أبل" عن إصدار "سيري" المحدث الجديد خلال مؤتمرها للمطوّرين والمبرمجين يونيو 2025، والذي يتكشف فيه أبرز مزايا نظام التشغيل الجديد.
وتقول المصادر إن "آي أو إس 19" قد لن يكون متاحاً بصورة كاملة تحمل كل المزايا الموعودة للمستخدمين كافة إلا في أوائل ربيع 2026، كجزءٍ من تحديث "آي أو إس 19.4".