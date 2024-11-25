تسريبات تكشف ميزات "آي أو إس 19" المرتقبة على هواتف "آيفون" وموعد طرحه

وتقول المصادر إن "آي أو إس 19" قد لن يكون متاحاً بصورة كاملة تحمل كل المزايا الموعودة للمستخدمين كافة إلا في أوائل ربيع 2026، كجزءٍ من تحديث "آي أو إس 19.4".