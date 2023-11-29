"أمازون" تعلن أن معالجات الجيل التالي ستكون أسرع "4 مرات" في تدريب الذكاء الاصطناعي

وأطلقت أمازون كذلك معالجات "جرافيشن 4" المخصصة للاستخدام العام، التي تعتمد على بنية معالجات "أيه آر إم"، ولكنها ستستهلك طاقة أقل من معالجات "إنتل" و"أيه إم دي"، وستكون بكفاءة وأسرع بنحو 30% في الأداء العام عند استخدام نموذج ذكاء اصطناعي مدرب من أي معالجات أخرى.