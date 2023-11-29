"أمازون" تعلن أن معالجات الجيل التالي ستكون أسرع "4 مرات" في تدريب الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية تعزيز شراكاتها وعلاقاتهم مع شركة "نيفيديا" في إطلاق برامج ذكاء اصطناعي توليدي موجهة للأعمال، مشيرة إلى أنها تطور معالجات ورقائق جديدة كلياً.
ووصفت "أمازون" معالجات الجيل الجديد ستكون أسرع 4 مرات في تدريب منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحسب ما كشفت عنه في مؤتمرها العالمي بمقر الشركة في لاس فيجاس.
وأظهرت معالجات أمازون الجديدة "تراينيوم 2" المخصصة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، الجديدة التي تطورها الشركة، أنها أسرع بمقدار 4 أضعاف ولديها كفاءة في استخدام الطاقة بمقدار ضعفي عن الإصدار السابق.
وتعد أمازون بأن هذه الرقائق ستسمح للمبرمجين بتدريب النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي بسرعة وبتكلفة أقل، وذلك بسبب انخفاض استخدام الطاقة.
وأعلنت شركة "أنثروبيك" المدعومة من أمازون وهي شركة منافسة لـ"أوبن أيه آي" المشغلة لتطبيق "شات جي بي تي"، أن هذه المعالجات ستكون مستقبل مشرق لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأطلقت أمازون كذلك معالجات "جرافيشن 4" المخصصة للاستخدام العام، التي تعتمد على بنية معالجات "أيه آر إم"، ولكنها ستستهلك طاقة أقل من معالجات "إنتل" و"أيه إم دي"، وستكون بكفاءة وأسرع بنحو 30% في الأداء العام عند استخدام نموذج ذكاء اصطناعي مدرب من أي معالجات أخرى.
ومن المفترض أن يؤدي هذا إلى خفض تكاليف الحوسبة السحابية للمؤسسات التي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي بانتظام وتوفر زيادة طفيفة في السرعة للمستخدمين العاديين.
وتعمل أمازون على تعزيز العلاقة من خلال منح عملاء المؤسسات إمكانية الوصول السحابي إلى أحدث وحدات معالجة الرسوميات "إتش 200 أيه آي" من "نفيديا"، وستعمل أيضًا على تشغيل أكثر من 16000 شريحة نيفيديا ذات السرعة الفائقة، والتي ستعزز من قدراتها في تطوير تطبيقات وبرامج مخصصة للذكاء الاصطناعي.
وأعلنت أمازون أيضًا روبوت دردشة جديداً يعمل بالذكاء الاصطناعي يركز على الأعمال التجارية يُسمى Q.
ويُوصف بأنه "نوع جديد من المساعد الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي" وهو مصمم خصيصًا للمساعدة على تبسيط مشاريع العمل ومهام خدمة العملاء.
ويمكن تصميمه ليناسب أي عمل تجاري ويقدم إجابات ذات صلة للأسئلة الشائعة.
ويمكن لـ Amazon Q أيضًا إنشاء محتوى بمفرده واتخاذ الإجراءات بناءً على طلبات العملاء. كما أنه سيخصص التفاعلات بناءً على دور المستخدم داخل الشركة.
وسيكون الروبوت موجودًا في تطبيقات الاتصال مثل Slack وفي تطبيقات تحرير النصوص التي يشيع استخدامها من قبل مطوري البرامج.
ويتوافر Amazon Q حاليًا للمعاينة، وسيتوافر إصدار أوسع قريبًا، وستتراوح التكلفة الخاصة به بين 20 دولارًا و30 دولارًا لكل مستخدم كل شهر، اعتمادًا على الميزات المتاحة.