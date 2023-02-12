شركة أمريكية تُطوّر برنامجًا يُميّز بين النص البشري والآلي بالذكاء الاصطناعي

وقالت شات جي.بي.تي: إن أداة التصنيف والمراجعة الجديدة لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا، مشيرةً إلى أنها تُجري اختباراتها، واستطاعت الأداة تحديد طبيعة النص بشكل صحيح في 26% من الحالات، لكن البرنامج الجديد قال عن نصوص مكتوبة من جانب مستخدمين إنها نصوص آلية في 9% من الحالات، لذلك فهي توصي في الوقت الراهن بعدم الاعتماد على البرنامج بشكل أساسي لتقييم النصوص.