"نينتندو" تكشف النقاب عن إصدارات جديدة للألعاب... تعرف عليها

ومن المقرر أن تصل الألعاب الجديدة إلى منصة "سويتش أونلاين" في فبراير من العام المقبل، ولكنها ستكون بجانب سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي بنفس الاسم، وستكون مصممة لتشغيل تلك الألعاب الكلاسيكية ومتوافقة مع منصات "سويتش 1" و"سويتش 2".