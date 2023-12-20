"مايكروسوفت" تمنح مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي مزايا جديدة

ويبدو أن وظيفة Suno الإضافية ستتمكن من الوصول إلى أي بيانات شخصية تم جمعها بواسطة Copilot أثناء الاستخدام، لذلك يمكن أن تكون هذه الأغاني محددة جدًا، من الناحية النظرية.