"مايكروسوفت" تمنح مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي مزايا جديدة

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن طرح مزايا جديدة لمساعدها الذكي الجديد الذي زودت به متصفحها "إيدج" والمعروف باسم "كوبايلوت".
ويمكن الآن للمساعد "مايكروسوفت كوبايلوت" إنشاء أغانٍ صغيرة لطيفة عند الطلب عبر المطالبة النصية.
وذكرت مايكروسوفت أن هذه الميزة جاءت بفضل الشراكة مع منصة إنشاء الموسيقى القائمة على الذكاء الاصطناعي "سونو".
وتقول مايكروسوفت إنها تمنح المستخدمين القدرة على إنشاء أغانٍ مخصصة "بغض النظر عن الخلفية الموسيقية".
وتعمل شركة "سونو" منذ فترة طويلة مع خوارزميات مختلفة لإنشاء ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء أغانٍ كاملة، ويبدو أن الشركة قد حققت نجاحًا كبيرًا.
وعند الوصول إلى هذه الأداة، كل ما عليك فعله هو إدخال مطالبة والسماح للخوارزمية بالقيام بالباقي.
ويجب أن تكون النتيجة النهائية أغانٍ "ممتعة وذكية وشخصية"، مكتملة بكلمات الأغاني وأصوات الغناء.
ويمكنك أيضًا تأليف نغمة موسيقية، إذا كانت هذه هي حقيبتك، ويتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال صنع الموسيقى، ولكن معظم هذه الأدوات تهدف إلى مساعدة الموسيقيين.
هذه الأداة مخصصة في المقام الأول لغير الموسيقيين الذين يتطلعون إلى تأليف نغمة لرسالة بريد إلكتروني بمناسبة عيد ميلاد أو شيء من هذا القبيل.
ولتحقيق هذه الغاية، تقدم مايكروسوفت أمثلة سريعة مثل "إنشاء أغنية شعبية عن المغامرات مع عائلتك" و"إنشاء أغنية تجسد روح النضوج".
ويبدو أن وظيفة Suno الإضافية ستتمكن من الوصول إلى أي بيانات شخصية تم جمعها بواسطة Copilot أثناء الاستخدام، لذلك يمكن أن تكون هذه الأغاني محددة جدًا، من الناحية النظرية.
ويبدأ طرح الميزة اليوم، ولكنه إصدار متدرج، وبمعنى آخر، قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يصل إلى صندوق التحديث الخاص بك.
وفي غضون ذلك، سيتعين عليك الاكتفاء بآلاف الأشياء الأخرى التي يمكن لبرنامج Copilot القيام بها.