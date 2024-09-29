محكمة أمريكية تُحبط محاولة "أبل" التهرب من قضية مرتبطة بصفقة استحواذ أبرمتها

وأخبرت شركة أبل، المحكمة في البداية، أن المهمة ستستلزم مراجعة ما يقرب من 650 ألف مستند؛ ولكن في تقرير حالة يوم الخميس، قالت إن العدد تَضَخم إلى أكثر من 1.3 مليون، وطلبت تمديدًا لمدة أسبوعين.