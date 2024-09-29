محكمة أمريكية تُحبط محاولة "أبل" التهرب من قضية مرتبطة بصفقة استحواذ أبرمتها

أحبطت محكمة أمريكية محاولة شركة "أبل" الأمريكية، التهرب من تقديم مستندات خاصة بصفقة استحواذها على شركة "إيبك" للألعاب.
ورفض قاضي المحكمة توماس هيكسون، طلب أبل التهرب من تقديم المستندات، المفترض في 30 سبتمبر، والخصة بتغييرات أجرتها على قواعد متجر التطبيقات هذا العام.
وأخبرت شركة أبل، المحكمة في البداية، أن المهمة ستستلزم مراجعة ما يقرب من 650 ألف مستند؛ ولكن في تقرير حالة يوم الخميس، قالت إن العدد تَضَخم إلى أكثر من 1.3 مليون، وطلبت تمديدًا لمدة أسبوعين.
ورفض هيكسون الطلب، ووصف تحرك "أبل" بأنه "سلوك سيئ".
كانت شركة أبل وإبيك تقدمان تقارير حالة مشتركة إلى المحكمة كل أسبوعين، ولم يتم طرح قضية تجاوز مستندات أبل لتقديرها السابق من قبلُ، كما أشار القاضي.
وقال هيكسون في الأمر: "كانت هذه المعلومات واضحة لشركة أبل قبل أسابيع، ومن غير المعقول أن تكون شركة أبل قد علمت بهذه المعلومات فقط في الأسبوعين التاليين لتقرير الحالة الأخير".
وقال القاضي إن الطلب يثير مخاوف أخرى، ويشكك في جودة تقارير أبل ونواياها بشأن الامتثال في الوقت المناسب، ووصفه بأنه يمثل "خطرًا أخلاقيًّا كلاسيكيًّا".