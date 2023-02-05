هل يقضي "ChatGPT" على وظيفتك؟.. هذه أكثر 5 مهن مُعرَّضة للخطر

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن زاك سعيدي، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في وكالة إبداعية بريطانية، إن تأثير الذكاء الاصطناعي سيظهر في العديد من القطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.