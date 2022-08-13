"آبل" توقف تحديث "تيليجرام" الأخير.. ما القصة؟

كشفت منصة التراسل المشفر "تيليجرام" عن أن شركة "آبل" الأمريكية أوقفت تحديثها الأخير، من دون تقديم تفسير واضح من الشركة عن سبب هذا الأمر.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن الرئيس التنفيذي ومؤسس تيليجرام بافيل دوروف، كشف أن آبل أبلغتهم أن التحديث قيد المراجعة لمدة أسبوعين من دون تقديم تفسير حول هذا الإجراء.
وأشار مؤسس تيليجرام إلى أن التحديث الأخير لا يحمل أي مشاكل، بل هو فقط يركز على الميزات المتعلقة بالرموز التعبيرية.
وكشف دوروف أن آبل طلبت إزالة تقنية "تيليإموجي" للرسوم المتحركة عالية الجودة الجديدة، ووصفها بأنها تحرم التطبيق من "بعد جديد كامل بدلًا من الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الجودة السابقة".
ويقدم تحديث تيليجرام أكثر من 500 رمز تعبيري جديد عبر تقنية "تيليإيموجي" الجديدة، التي ستبلغ تكلفتها 4.99 دولار أمريكي فقط، والتي ستسمح بإضافتها كرد فعل على أي رسالة مرسلة لأي مستخدم آخر.