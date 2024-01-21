مصادر تكشف مواصفات سلسلة هواتف "هواوي بي 70" المرتقبة

أما بالنسبة للكاميرات الخلفية، فستأتي في شكل "مثلث" غير تقليدي، كما أن الكاميرا الرئيسة الخلفية ستكون بدقة "50 ميجابيكسل" من تصنيع "أومني فيجن" مع فتحة متغيرة الحجم.