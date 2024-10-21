دراسة: الأوروبيون يؤيدون استخدام خدمات "الذكاء الاصطناعي" لرفع قدرات الأمن السيبراني لبلدانهم

وأوضحت الدراسة التي نشرتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن 75% من الأوروبيين يؤيدون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه والبيانات البيومترية من قِبَل الشرطة والجيش لأغراض المراقبة.