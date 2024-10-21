تقنية

دراسة: الأوروبيون يؤيدون استخدام خدمات "الذكاء الاصطناعي" لرفع قدرات الأمن السيبراني لبلدانهم

دراسة: الأوروبيون يؤيدون استخدام خدمات "الذكاء الاصطناعي" لرفع قدرات الأمن السيبراني لبلدانهم
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أظهرت دراسةٌ أعدتها جامعة إسبانية، أن 3 من كل 4 أوروبيون يؤيدون استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبَل الشرطة والجيش لرفع قدرات الأمن السيبراني لبلدانهم.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن 75% من الأوروبيين يؤيدون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه والبيانات البيومترية من قِبَل الشرطة والجيش لأغراض المراقبة.

وأعرب كذلك نحو 67% من الأوروبيين عن تخوفهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالانتخابات.

وبلغ مستوى دعم الأوروبيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة مثل تحسين حركة المرور، نسبة وصلت إلى 79%.

وقال "إخلاق سيدو"، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة IE الإسبانية لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "ليس من الواضح أن الجمهور فكر في تداعيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه؛ بل ينصب تركيزهم على الفوائد الخاصة بها، ولكنهم يركزون بصورة كبيرة على ضرورة استخدامها لدعم الأمن السيبراني لبلدانهم".

الأمن السيبراني
الذكاء الاصطناعي

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