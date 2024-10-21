دراسة: الأوروبيون يؤيدون استخدام خدمات "الذكاء الاصطناعي" لرفع قدرات الأمن السيبراني لبلدانهم

أظهرت دراسةٌ أعدتها جامعة إسبانية، أن 3 من كل 4 أوروبيون يؤيدون استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبَل الشرطة والجيش لرفع قدرات الأمن السيبراني لبلدانهم.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن 75% من الأوروبيين يؤيدون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه والبيانات البيومترية من قِبَل الشرطة والجيش لأغراض المراقبة.
وأعرب كذلك نحو 67% من الأوروبيين عن تخوفهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالانتخابات.
وبلغ مستوى دعم الأوروبيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة مثل تحسين حركة المرور، نسبة وصلت إلى 79%.
وقال "إخلاق سيدو"، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة IE الإسبانية لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "ليس من الواضح أن الجمهور فكر في تداعيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه؛ بل ينصب تركيزهم على الفوائد الخاصة بها، ولكنهم يركزون بصورة كبيرة على ضرورة استخدامها لدعم الأمن السيبراني لبلدانهم".