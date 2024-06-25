جهاز HUAWEI MatePad 11.5"S.. يمكنك من الاستغناء عن أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية

الأجهزة اللوحية هي الحل العملي لعالم يزخر بالتكنولوجيا، فحجمها مثالي تماماً ومناسب للأنشطة المتنوعة، من الاسترخاء لقراءة كتاب إلكتروني حتى مشاهدة البرامج التليفزيونية المُفضلة. يُمكن استخدام القلم لرسم لوحة فنية رقمية، أو لوحة المفاتيح ليتحول الجهاز إلى حاسوب محمول ذو قدرات عالية. وعلى الرغم من ذلك، تفتقد الأجهزة اللوحية لبعض الجوانب التي تمنعها من أن تصبح بديلا حقيقيا للكتب. فإذا كنت قد جربت من قبل القراءة فعليا على جهاز لوحي، فستدرك على الفور السبب وراء ذلك.
إن الأجهزة اللوحية ليست ببساطة مثل الورق تماماً، أليس كذلك؟ إنّ توهجها يُجهد العين، كما أنها تفتقد إلى ملمس نسيج الورق المريح. لكن ماذا لو كان بإمكان الجهاز اللوحي تغيير كل ذلك؟ نعم، هذا هو الوعد الذي يمكن أن يحققه جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S) مع الجيل الجديد من شاشة (PaperMatte).
يعد جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S) أول جهاز لوحي في العالم على الإطلاق مُزود بالجيل الجديد من شاشة (PaperMatte). وهي الشاشة التي توفر تجربة القراءة والكتابة الأفضل، فهي أكثر أُلفة وسهولة عند لمسها، كما أنها مقاومة لبصمات الأصابع.
وتقلل الشاشة نسبة 99% منتداخل الضوء مع تحسين نفاذية الشاشة حتى 95%. وهو ما يعني ببساطة، ألواناً أكثر، وراحة أفضل. وعندما يتعلق الأمر بالكتابة، فإن الشاشة تمنح ملمساً طبيعياً يشبه الورق، ما يسمح للقلم بالانزلاق بالقدر المناسب من الضغط، لتبدو عملية الكتابة وتدوين الملاحظات طبيعية وبديهية.
وقد تم اعتماد الجهاز اللوحي (HUAWEI MatePad 11.5"S) بشهادات (TÜV Rheinland) للحماية من انبعاثات الضوء الأزرق، والوميض والانعكاسات، بالإضافة إلى شهادة (SGS Low Visual Fatigue Premium Performance 2.0)، ما يعني أن هذا الجهاز مصمم للحفاظ على صحة العين.
ويُعيد جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S) النظر إلى عناصر أساسية فيما يتعلق بالشكل والملمس الذي يجب أن يكون عليه الجهاز اللوحي. فهو يدمج ويجمع أفضل الجوانب في خاصيتي الجهاز اللوحي عالي الأداء مع الكتابة بالحبر الإلكتروني. فشاشة العرض الكاملة (FullView)، عالية الدقة بمقاس 11.5 بوصة تتميّز بدقة 2.8K، ونسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 87%، بمعدل تحديث عالي يبلغ 144 هرتز، ودعم (HDR) حيوي، ما يوفر مستوى لا يضاهي من التجربة البصرية. ومن ناحية أخرى، فقد تم تصميم الجهاز ليمنح المستخدم المتعة الحقيقية للمس الورق من دون توهج تقريباً، فلا يسبب أي إجهاد للعين.
يجعل قلم (HUAWEI M-Pencil) من الجيل الثالث، من جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S) هو الأفضل، إلى جانب لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من (HUAWEI)، حيث يستخدم كلاهما تقنية (NearLink) من (Huawei)، وهي تقنية تعتمد بروتوكول اتصال لاسلكي يتفوق على تقنية (Bluetooth)، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسرعة الاستجابة والتحكم. فمع أكثر من 10000 مستوى من الاستشعاروحساسية الضغط، فإن قلم (HUAWEI M-Pencil)، من الجيل الثالث، بالغ الدقة بشكل مُدهش.
وتتيح خوارزمية تسريع الكتابة اليدوية تقليل زمن الانتقال والحركة على شاشة جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S)، فهي تحلل معيار الضغط على الشاشة، لتعدل تلقائياً أي عيوب. حتى إذا كنت تستخدم الواقي الشفاف لحماية الشاشة أو كان طرف القلم مهترئاً قليلاً، فإنه يحافظ على سلاسة اللمس. كما يدعم منحنى استشعار الضغط للقلم (M-Pencil)الجديد كلا من جانبي تحسين القدرة على الرسم والكتابة، ما يضمن تنوع المهام الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي القلم (M-Pencil) بطرفين قابلين للتبديل، أحدهما شفاف أكثر صلابة وهو مثالي للرسم، والثاني غير شفاف أكثر نعومة مع مقاومة إضافية ويصلح لاستخدامه في الكتابة. ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين تلك الأطراف لتناسب احتياجاتهم المحددة.
كما يتعزز جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S)، أيضاً بلوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من "هواوي"، والتي تعمل أيضاً بتقنية (NearLink). كما أن لوحة المفاتيح منفصلة لكنها تدعم خاصية الاتصال المغناطيسي، وبها أكثر من 40 وظيفة مختصرة لزيادة الإنتاجية، ولها ثلاثة زوايا استخدام مختلفة قابلة للتعديل، بحيث تناسب التطبيقات والاحتياجات المتنوعة للمستخدمين مثل العمل أو الإبداع أو الترفيه.
يقدم تطبيق HUAWEI Notes، المثبت مسبقاً والمجاني الاستخدام علىجهاز MatePad 11.5"S، واجهة مُعاد تصميمها وبعض الميزات الجديدةوالمثيرة. يتميّز الجهاز بخاصية "Note Replay"، والتي تمكّنك من مزامنة التسجيلات الصوتية مع الملاحظات المكتوبة بخط اليد. ويتيح ذلك للمستخدمين تدوين النقاط الرئيسية خلال الاجتماعات أو المحاضرات ثم النقر فوق هذه النقاط الرئيسية للاستماع إلى المحتوى المسجل المرتبط بها، ما يساعد على تذكر المحتوى ومراجعته بشكل أفضل.
وتتيح لك أداة Lasso التي تمت ترقيتها تحديد النص أو الصور أو حتى العناصر المرسومة يدوياً بسهولة. بمجرد تحديده، يمكنك بسهولة نقل المحتوى المحدد أو تغيير حجمهأو نسخه أو تغيير لونه، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التحرير وتصميمالتخطيط. علاوة على ذلك، فإن تجربة الكتابة الشبيهة بالورق في جهازMatePad 11.5"S تجعل تجربة تدوين الملاحظات أقرب إلى ما تحصل عليه باستخدام المفكرة والقلم.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر تطبيق (GoPaint)، الذي طورته شركة هواوي على جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S)، ما يوفر تجربة رسم أصلية واحترافية حقيقية تتميّز بالكفاءة وسهولة الاستخدام. وقد تم تصميم التطبيق لكلا من الفنانين المحترفين والهواة، بحيث يوفر تجربة رسم طبيعية مع أكثر من 100 فرشاة افتراضية مختلفة ذات ملمس واقعي، بما في ذلك فُرش الخط العربي المُتخصصة التي أشاد بها الفنان المعروف محمد مندي.
يوفر جهاز (HUAWEI MatePad 11.5″S) اللوحي المزيد من المميزاتللأشخاص الذين يركزون على هدف زيادة الإنتاجية. فهو يتيح خاصية (App Multiplier)