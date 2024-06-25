جهاز HUAWEI MatePad 11.5"S.. يمكنك من الاستغناء عن أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية

يعد جهاز (HUAWEI MatePad 11.5"S) أول جهاز لوحي في العالم على الإطلاق مُزود بالجيل الجديد من شاشة (PaperMatte). وهي الشاشة التي توفر تجربة القراءة والكتابة الأفضل، فهي أكثر أُلفة وسهولة عند لمسها، كما أنها مقاومة لبصمات الأصابع.

وتقلل الشاشة نسبة 99% منتداخل الضوء مع تحسين نفاذية الشاشة حتى 95%. وهو ما يعني ببساطة، ألواناً أكثر، وراحة أفضل. وعندما يتعلق الأمر بالكتابة، فإن الشاشة تمنح ملمساً طبيعياً يشبه الورق، ما يسمح للقلم بالانزلاق بالقدر المناسب من الضغط، لتبدو عملية الكتابة وتدوين الملاحظات طبيعية وبديهية.