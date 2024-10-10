مزايا "ذكاء اصطناعي" لن تصل لـ"أبل إنتليجنس" في تحديث "آي أو إس" المرتقب.. تعرّف عليها

تستعد شركة "أبل" الأمريكية لإطلاق أول ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في خدمات "أبل إنتليجنس"، بتحديث نظام تشغيلها "آي أو إس 18.1" لهواتف "آيفون"، ولكن ليست كل تلك الميزات ستكون متاحة في هذا التحديث.
ويستعرض موقع "ماك رامورز" المعنيّ بأخبار "أبل"، أبرز الميزات التي ستغيب عن التحديث المتوقع صدوره في 28 أكتوبر الجاري.
وجاءت هذه الميزات الغائبة على النحو التالي:
ستتيح هذه الميزة، إنشاء صور على غرار الرسوم المتحركة باستخدام أي عبارة، وستكون عبارة عن تطبيق مستقل؛ ولكن سيتم دمجه في الرسائل والملاحظات؛ حيث سيمكن إنشاء صورة بناء ما يكتبه المستخدم.
تتيح هذه الميزة إنشاء أي رموز تعبيرية تريدها، وفي الوقت الحالي، أنت مقيد بأحرف الرموز التعبيرية التي تم تحديدها من قِبَل "يوني كود كونسرتيوم"، ولكن مع الميزة الجديدة ستكون الحرية أكبر للمستخدم؛ حيث يمكن مثلًا تصميم "إيموجي" بناء على صور أصدقائك.
تعتمد هذه الميزة على ميزة "إميج بلاي جراوند"، وتستخدم لإدراج الصور في الملاحظات استنادًا إلى السياق الوارد فيها، ويمكن من خلال أجهزة "آيباد" تجهيز رسم بياني بدائي وجعل التطبيق يبتكر شيئًا لطيفًا لإرفاقه في ملاحظاتك.
ستظهر الإشعارات ذات الأولوية في أعلى حزمة الإشعارات الخاصة بك، حتى تتمكن من الوصول إلى ما هو الأكثر أهمية أولًا.
في تطبيق البريد، تضيف أبل ميزة تقوم بفرز الرسائل الواردة إلى فئات تلقائيًّا لتحسين إدارة الأشياء مثل النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني للشراء.
ستأتي بعض تحديثات المساعد الصوتي الذكي "سيري" الأولية لتحديث "آي أو إس 18.1" مثل "توهج سيري" الجديد الذي سيحيط بحواف الشاشة؛ ولكن الكثير من الوظائف الأكثر تقدمًا لن تكون متاحة حتى وقت لاحق.
وتعمل أبل على تطوير الوعي على الشاشة والسياق الشخصي والقدرة على اتخاذ المزيد من الإجراءات داخل التطبيقات وعبرها.
ستسمح ميزة الوعي على الشاشة لـ"سيري" باتخاذ إجراءات عندما تسأل عن شيء ما حول ما هو موجود على شاشتك، وإذا كنت تنظر إلى صورة وتريد إرسالها إلى صديقك، فستتمكن من إخبار "سيري" بـ"إرسال هذه الصورة إلى الصديق"، وسيفهم "سيري" ذلك ويفعله.
وسيسمح السياق الشخصي لـ"سيري" بالقيام بالمزيد مع بياناتك الشخصية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل.
وهذه الميزة ستسمح لـ"سيري" بمعرفة المزيد عنك، ومن تتواصل معه، وكيف تستخدم جهازك، وسيسمح لك السياق الشخصي بالقيام بأشياء مثل مطالبة "سيري" بالعثور على رسالة معينة، أو تذكيرك عندما التقطت صورة تبحث عنها.
ستضيف "أبل" في التحديثات المقبلة ميزات تسمح لـ”سيري" بتسليم استعلامات معقدة إلى "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبين إيه آي".
يتوفر "أبل إنتليجنس" باللغة الإنجليزية الأمريكية فقط اعتبارًا من الآن، ولكن سيتم دعم اللغات الإضافية في المستقبل.
يُتوقع أن تأتي المزيد من ميزات "أبل إنتليجنس" في تحديثات "آي أو إس 18.2" و"آي أو إس 18.3" و"آي أو إس 18.4"، والتي سيكون أولها قبل نهاية عام 2024؛ فيما سيكون الثاني في يناير 2025، والثالث بحلول مارس 2025.