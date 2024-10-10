مزايا "ذكاء اصطناعي" لن تصل لـ"أبل إنتليجنس" في تحديث "آي أو إس" المرتقب.. تعرّف عليها

ستسمح ميزة الوعي على الشاشة لـ"سيري" باتخاذ إجراءات عندما تسأل عن شيء ما حول ما هو موجود على شاشتك، وإذا كنت تنظر إلى صورة وتريد إرسالها إلى صديقك، فستتمكن من إخبار "سيري" بـ"إرسال هذه الصورة إلى الصديق"، وسيفهم "سيري" ذلك ويفعله.