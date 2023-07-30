تسريبات تكشف صور ومواصفات ساعات "جوجل" الذكية الجديدة

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية صورًا ومواصفات خاصة بساعاتها الذكية الجديدة المرتقبة "بيكسل ووتش 2".
ويظهر من خلال الصور التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، وجود الساعة الذكية الجديدة، التي يظهر أنها 4 فئات رئيسية.
وتعطي الفئة الأولى من وجوه الساعة، الأولوية للوضوح والبساطة؛ حيث تبدو بسيطة وتساعد على تقليل الانحرافات.
ويمكن من خلال وجوه ساعة "بيكسل ووتش 2"، إظهار فئات "الوقت فقط"، و"الزمن الدائري"، و"التوقيتات الخطية"، و"الوقت المكدس".
ويظهر من خلال وجه "آرك" في ساعة "بيكسل ووتش 2"، قليل من التعقيد، وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وتتضمن ستة متغيرات بشكل عام؛ ولكن لكل منها متغيران فرعيان؛ مما يضيف تعقيدات من اختيارك.
أما بالنسبة لوجه ساعة "بيكسل ووتش " ضمن فئة "بولد ديجتال"، فهي تتماشى مع ساعات الشاشة المضافة حديثًا إلى هواتف بيكسل، التي تعمل بنظام "أندرويد 14"، والتي تستخدم في هذه الفئة خطوطًا عريضة ومتداخلة ولوحات ملونة.
أما فئة "أنالوج بولد" فيبدو كأنه مزيج بين وجوه الساعة الرقمية والجريئة.
وعلى الرغم من أن جميع وجوه الساعة ستمنحك خيار تغيير الألوان، إلا أنه ستكون هناك ميزة ديناميكية إضافية تأتي مع نظام تشغيل الساعات الأحدث "وير أو إس 4"، ويمكنك أخذ عينات من الألوان من وجه ساعتك وتطبيق نظام الألوان على باقي واجهة المستخدم الخاصة بالساعة.