تسريبات تكشف صور ومواصفات ساعات "جوجل" الذكية الجديدة

وعلى الرغم من أن جميع وجوه الساعة ستمنحك خيار تغيير الألوان، إلا أنه ستكون هناك ميزة ديناميكية إضافية تأتي مع نظام تشغيل الساعات الأحدث "وير أو إس 4"، ويمكنك أخذ عينات من الألوان من وجه ساعتك وتطبيق نظام الألوان على باقي واجهة المستخدم الخاصة بالساعة.