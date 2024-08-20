"زووم" تعلن أنه يمكنها التعامل مع مليون مشارك بأي ندوة عبر الإنترنت

وأشارت المنصة إلى أنها تقدم حاليًا مستويات مختلفة لاستيعاب الأحداث الكبيرة؛ حيث يمكن للعملاء الاختيارُ من بين الندوات عبر الإنترنت التي تتميز بسعات قصوى تبلغ 10 آلاف و50 ألفًا و100 ألف و250 ألفًا و500 ألف، وبالطبع مليون مشارك.