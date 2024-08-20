"زووم" تعلن أنه يمكنها التعامل مع مليون مشارك بأي ندوة عبر الإنترنت

أعلنت منصة "زووم" للمكالمات والاجتماعات الافتراضية، أنه يمكنها حاليًا التعامل مع مليون مشارك متزامن لأي ندوة عبر الإنترنت.
وأوضحت "زووم" في بيان رسمي، أنها وصلت إلى هذه التقنية، بعدما رصدت انضمام مئات الآلاف إلى مكالمات الندوات عبر الإنترنت لدعم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشارت المنصة إلى أنها تقدم حاليًا مستويات مختلفة لاستيعاب الأحداث الكبيرة؛ حيث يمكن للعملاء الاختيارُ من بين الندوات عبر الإنترنت التي تتميز بسعات قصوى تبلغ 10 آلاف و50 ألفًا و100 ألف و250 ألفًا و500 ألف، وبالطبع مليون مشارك.
ووعدت "زووم" بأن فريق دعم خدمات الأحداث في المنصة، سيضمن "تجربة احترافية وجذابة" للجميع.
وقالت سميتا هاشم، مديرة المنتجات في زووم: "الآن أصبح منظمو الأحداث يتمتعون بالمرونة والقوة لاستضافة تجارب تفاعلية حقيقية على نطاق غير مسبوق والقدرة على شراء ندوات عبر الإنترنت كبيرة للاستخدام الفردي".
وعلى الرغم من استخدامها مؤخرًا لجمع التبرعات السياسية، تتخيل زووم مستقبلًا حيث تكون هذه الأحداث الافتراضية واسعة النطاق شائعة في جميع القطاعات المؤسسية والترفيهية والعامة.
وتقول الشركة، على سبيل المثال: إن المشاهير والفنانين يمكنهم استخدام قدرات الندوات عبر الإنترنت، لاستضافة لقاءات المعجبين وأنواع أخرى من الأحداث الافتراضية.
ولكن هذه الأحداث لن تكون مجانية؛ حيث سيتكلف حجز ندوة عبر الإنترنت لمرة واحدة لمليون شخص 100 ألف دولار؛ فيما تكلف ندوة لـ10 آلاف شخص نحو 9 آلاف دولار.