فوضى العلامة الزرقاء.. تويتر تبدأ اليوم في إلغاء "ختم التوثيق" المجاني

وفي رسالة وجّهها إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، قال البيت الأبيض إنه لن يدفع مقابل استمرار علامة التوثيق والتحقق من حساباتهم على تويتر؛ بحسب ما أكده موقع "أكسيوس"؛ لكن تلك التوجيهات قد لا تطبق بالضرورة على الوكالات الحكومية في الوقت الحالي؛ علمًا بأن تويتر كان قد أفاد أيضًا في وقت سابق بأن المنظمات الرسمية، مثل البيت الأبيض وبعض المسؤولين الحكوميين، سيحتفظون بعلامة توثيق "رمادية"؛ لا سيما بعض مسؤولي البيت الأبيض، مثل الرئيس ونائب الرئيس.