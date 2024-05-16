"عالي الخطورة".. تحذير من "جوجل" يحمل تحديثًا و"الأمن السيبراني" يوضّح

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن شركة "جوجل" أصدرت تحذيرًا أمنيًّا "عالي الخطورة" تَضَمّن تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.
وأوصى المركز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بتحديث الأجهزة المتأثرة؛ حيث أصدرت غوغل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط: "https://cert.gov.sa/ar/".
وأبان "الأمن السيبراني"، أنه للتواصل مع المركز يمكن المراسلة عبر الموقع الرسمي: cert.gov.sa، ومن خلال حساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على "تويتر": X @SAUDICERT، وحساب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على "تويتر": X @NCA_KSA.