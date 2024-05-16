"عالي الخطورة".. تحذير من "جوجل" يحمل تحديثًا و"الأمن السيبراني" يوضّح

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن شركة "جوجل" أصدرت تحذيرًا أمنيًّا "عالي الخطورة" تَضَمّن تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.