"أبل" تعتزم كشف الستار عن "شريحة ثورية" في هاتفها الجديد آيفون 16.. الإثنين

ستكشف شركة أبل "أيه 18"، عن الشريحة الأحدث لها، يوم الإثنين، بالتزامن مع الإعلان عن هاتفها الجديد آيفون 16.
ووفق صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يأتي ذلك مع طرح النسخ الجديدة من هواتف آيفون، التي صنعت باستخدام تصميم شريحة "في 9" للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.
وتعتزم شركة أبل الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي، في احتفال يُقام في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية 9 سبتمبر الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عادةً ما تكشف أبل عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية أبل ووتش خلال الاحتفال.
وأوضحت أنه وعلى عكس كثيرٍ من الشركات المنافسة، تشتهر "أبل" بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه.
وقالت الصحيفة: رغم ذلك فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر آيفون 16.
وأضافت: من الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى.
وبحسب المعلومات، التي نشرتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإنه لا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى وهي آيفون 16 برو.
وتحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا.
وعلى الرغم من التقارير الذي تحدثت عن اعتزام "أبل" تزويد أجهزتها الجديدة بمزيدٍ من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنه لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي في البداية.
وتشير الشركة إلى حالة الغموض الشديدة التي يسبّبها قانون الإعلام الرقمي الأوروبي الذي يحدّد قواعد عمل المنصّات الرقمية الكبرى في العالم.