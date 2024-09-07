"أبل" تعتزم كشف الستار عن "شريحة ثورية" في هاتفها الجديد آيفون 16.. الإثنين

وأشارت الصحيفة إلى أنه عادةً ما تكشف أبل عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية أبل ووتش خلال الاحتفال.