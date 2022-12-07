بداية من اليوم.. واتساب تضيف ميزة الرموز الشخصية

أعلنت شركة ميتا المالكة لـ"واتساب"، عن إضافة ميزة الصور الشخصية الرمزية في التطبيق بداية من اليوم الأربعاء، لبعض المستخدمين في مختلف دول العالم؛ بينما سيتم طرحها لجميع المستخدمين في وقت قريب دون أن تكشف الشركة عن موعد محدد.
وأشارت الشركة إلى أن الشخصيات الرمزية؛ سيتم إضافتها إلى الواتساب كطريقة جديدة ومخصصة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم.
وقالت: "إن الشخصية الرمزية الخاصة بك هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من مئات المجموعات من قصات الشعر المتنوعة وميزات الوجه والأزياء".
كما يمكن استخدام الرموز الشخصية كصورة للملف الشخصي إلى جانب ملصقات تعكس المشاعر والأفعال المختلفة.