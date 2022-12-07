بداية من اليوم.. واتساب تضيف ميزة الرموز الشخصية

أعلنت شركة ميتا المالكة لـ"واتساب"، عن إضافة ميزة الصور الشخصية الرمزية في التطبيق بداية من اليوم الأربعاء، لبعض المستخدمين في مختلف دول العالم؛ بينما سيتم طرحها لجميع المستخدمين في وقت قريب دون أن تكشف الشركة عن موعد محدد.