تعديلات قانونية بريطانية تحمي الأطفال من المحتوى الإباحي

ولن يسمح بموجب القانون لمَن هم أقل من 18 عاماً باستخدام المحتوى الإباحي، كما سيحظر على الشركات تخزين أيّ من بيانات المستخدمين الشخصية، بما في ذلك صورهم أو هوياتهم أو أرقام حساباتهم أو صوتهم.