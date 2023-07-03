تعديلات قانونية بريطانية تحمي الأطفال من المحتوى الإباحي

تعمل الحكومة البريطانية على تمرير مشروع قانون في البرلمان يوفر حماية أفضل للأطفال من التعرُّض للمحتوى الإباحي.
ويعمل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على التحقّق من عمر متلقي الخدمات، خاصة في تلك المواقع التي تقدم محتوى إباحياً أو تسمح بعرض محتوى إباحي.
ووصف وزير التكنولوجيا البريطاني بول سكالي؛ المشروع بالمرن، الذي يوفّر حماية فعّالة وحقيقية للأطفال من التعرُّض لأيّ محتوى غير مناسبٍ لهم سواء عند تصفح الإنترنت أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيسمح القانون للمواقع باستخدام مختلف التقنيات للتحقّق من عمر متلقي الخدمة، مثل طلب تحديد عمر الشخص أو تقدير عمره الفعلي من خلال صورته الشخصية المستخدمة، أو طلب الهوية الرسمية أو التعرُّف على صوته.
ولن يسمح بموجب القانون لمَن هم أقل من 18 عاماً باستخدام المحتوى الإباحي، كما سيحظر على الشركات تخزين أيّ من بيانات المستخدمين الشخصية، بما في ذلك صورهم أو هوياتهم أو أرقام حساباتهم أو صوتهم.
وسيتم التصويت على مشروع القانون الجديد في مجلس اللوردات البريطاني، الأسبوع المقبل، وقد يصبح نافذ المفعول خلال الأشهر المقبلة.