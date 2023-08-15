"فورد" تعلن تفاصيل نظام القيادة الذاتية لسياراتها.. متاح لهذه الفئة

كشفت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات، عن توسيعها نطاق توافر تقنية القيادة الذاتية الجديدة الخاصة بها المعروفة باسم "بلو كروز".
وأوضحت "فورد"، أنه سيتم تثبيت الخدمة بشكل قياسي على جميع المركبات المدعومة، لكن سيتم تمكين المستخدمين بالوصول لهذه التقنية عند الاشتراك مدفوع الأجر، وقد يستخدم لأشهر معينة مثل أن يكون الشخص مقدماً على رحلات برية طويلة وما إلى ذلك.
سيظل لديك خيار شراء الميزة عند الشراء وإدخالها في التمويل الخاص بك، ومع ذلك، يمكنك الآن أيضاً الاشتراك للوصول سنوياً أو شهرياً في أي وقت بعد ذلك.
وتبلغ تكلفة تقنية "بلو كروز" 2100 دولار عند الشراء لمدة 3 سنوات، بينما تكلف الاشتراكات السنوية 800 دولار والاشتراكات الشهرية 75 دولاراً.
وتقدم Ford أيضاً نسخة تجريبية مجانية لمدة 90 يوماً إذا اخترت عدم إعدادها عند الشراء.