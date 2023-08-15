"فورد" تعلن تفاصيل نظام القيادة الذاتية لسياراتها.. متاح لهذه الفئة

وأوضحت "فورد"، أنه سيتم تثبيت الخدمة بشكل قياسي على جميع المركبات المدعومة، لكن سيتم تمكين المستخدمين بالوصول لهذه التقنية عند الاشتراك مدفوع الأجر، وقد يستخدم لأشهر معينة مثل أن يكون الشخص مقدماً على رحلات برية طويلة وما إلى ذلك.