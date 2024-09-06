"مايكروسوفت" تنضم إلى تحالف يكافح "التزييف العميق" للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية انضمامها إلى تحالف لمكافحة عمليات "التزييف العميق" للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت "مايكروسوفت" أنها ستعمل على إزالة أيّ صورٍ للانتقام أو إباحية أو تمّ استخدام تقنيات ذكاء الاصطناعي فيها من محرّك البحث الخاص بها "بينج".
وأشارت إلى أنها دخلت في شراكة مع تحالف "ستوب إن سي آي آي" لمكافحة هذه الممارسات.
وأوضح تقريرٌ منشورٌ عبر موقع "إنغادجيت"، أن التحالف لا يزال يطالب كبريات شركات التقنية بالانضمام إليه، وأبرز شركة "جوجل" التي تدير محرّك البحث الأكبر عالمياً.
وانضمت قبل مدة شركة "ميتا" إلى هذا التحالف، وذكرت أن منصاتها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"ثريدز" ستلتزم بإزالة أي صورٍ غير سليمة.
ويضم التحالف عدداً كبيراً من التطبيقات، مثل: "تيك توك" و"سناب شات" و"ريديت".