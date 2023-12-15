تحقيق جديد مع ماسك بشأن استحواذه على "تويتر"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ سيخضع من جديد لتحقيق ومحاكمة بشأن استحواذه على "تويتر" (التي حوّلها لاحقاً إلى "إكس").
وقالت وكالة "رويترز" إن ماسك سيكون مجبراً على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن استحواذه على "تويتر"، بعد رفض قاضٍ فيدرالي طعناً قدّمه محامي الملياردير الأمريكي.
وسيكون ماسك مضطراً لأن يدلي بشهادته في جلسة استماع بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.
وتحقّق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في طريقة كشف ماسك عن استحواذه على "تويتر"، التي وصفتها بأنها تتعارض مع متطلبات قانون الأوراق المالية الأمريكي.
وتتهم الهيئة الأمريكية، ماسك بأنه أخّر الإعلان 10 أيام كاملة، وقدّم معلومات مضللة محتملة، ما جعله يربح ما يصل إلى 156 مليون دولار بصورة غير شرعية.