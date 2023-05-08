قد ينخفض عدد المتابعين .. "تويتر" تعتزم حذف الحسابات غير النشطة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، إن منصة التواصل الاجتماعي ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات، مشيراً إلى أن المستخدمين على منصة التدوين المصغر قد يشهدون انخفاضاً في عدد المتابعين، وفق "رويترز".
وحسب سياسة "تويتر" يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوماً لتجنب الحذف نهائياً لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.
وهدد ماسك، في وقت سابق الشهر الماضي، بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجاً على علامة لتويتر أشارت ضمناً إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.
وحذفت "تويتر" الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون، لأنهم لم يدفعوا لقاء خدمة الاشتراك الشهرية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.