قد ينخفض عدد المتابعين .. "تويتر" تعتزم حذف الحسابات غير النشطة

وهدد ماسك، في وقت سابق الشهر الماضي، بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجاً على علامة لتويتر أشارت ضمناً إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.