"سوني" تعلن بيعها 40 مليون جهاز بلايستيشن 5

وقالت "سوني" في بيان لرئيسها ومديرها التنفيذي "جيم رايان"، ونشرته عبر موقعها الرسمي: لقد أطلقنا جهاز بلايستيشن 5 في نوفمبر 2020، وكان العالم في مكان غريب ومختلف عما كان عليه عندما أعلنا وحدة التحكم في عام 2019، وأنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لفيروس كورونا فقد عملت فِرقنا وشركاؤنا بجد لتقديم PS5 في الوقت المحدد، وواصلنا مواجهة الرياح المعاكسة مع الوباء، واستغرق هذا الأمر شهورًا حتى عادت سلاسل الإمداد والتوريد إلى وضعها الطبيعي؛ حتى نتمكن من الحصول على المخزون لمواكبة الطلب.