"سوني" تعلن بيعها 40 مليون جهاز بلايستيشن 5

كشفت شركة سوني عن بيعها أكثر من 40 مليون جهاز بلايستيشن 5 منذ إطلاقه في نوفمبر 2020، بالرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال أزمة فيروس كورونا.
وقالت "سوني" في بيان لرئيسها ومديرها التنفيذي "جيم رايان"، ونشرته عبر موقعها الرسمي: لقد أطلقنا جهاز بلايستيشن 5 في نوفمبر 2020، وكان العالم في مكان غريب ومختلف عما كان عليه عندما أعلنا وحدة التحكم في عام 2019، وأنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لفيروس كورونا فقد عملت فِرقنا وشركاؤنا بجد لتقديم PS5 في الوقت المحدد، وواصلنا مواجهة الرياح المعاكسة مع الوباء، واستغرق هذا الأمر شهورًا حتى عادت سلاسل الإمداد والتوريد إلى وضعها الطبيعي؛ حتى نتمكن من الحصول على المخزون لمواكبة الطلب.
وأضاف: لقد ظللنا نشكر مجتمعنا على صبره أثناء العمل على حل هذه المشاكل، وباتت أجهزة بلايستيشن 5 متاحة حاليًا بمخزون جيد، والطلب على الجهاز يُلبَّى أخيرًا.
وقالت "سوني": إن هناك أكثر من 2500 لعبة PS5 متاحة الآن. ولقد رأينا ألعابًا جديدة مذهلة من شركائنا، بما في ذلك لعبة Final Fantasy XVI، ولعبة Diablo IV، ولعبة Street Fighter 6.
كما نشرت سوني قائمة بأكثر الألعاب التي حازت إعجاب وتصويت اللاعبين. وشملت القائمة 40 لعبة مختلفة، منها لعبة FIFA 23، ولعبة Call of Duty Modern Warfare II، ولعبة RESIDENT EVIL 4، ولعبة Hitman 3، وغيرها من الألعاب المميزة.
الجدير بالذكر أن سوني كانت قد رفعت شحناتها من جهاز بلايستيشن 5 خلال الربع الأول من هذا العام 2023 إلى ثلاثة أضعاف على أساس سنوي؛ إذ شحنت 6.3 مليون وحدة من الجهاز مقارنة بمليونَي وحدة العام الماضي 2022.