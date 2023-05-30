تحديث جديد على "واتساب" مقتبَس من تطبيقيْ "زووم" وتيمز"

وبمجرد النقر فوق الزر الجديد، تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد "بدء التسجيل أو الإرسال باستخدام واتساب؟" جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية بأن الشركة ستتمكن من الوصول إلى أي كلمات مرور أو صور أو تفاصيل دفع تعرضها.