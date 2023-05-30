تحديث جديد على "واتساب" مقتبَس من تطبيقيْ "زووم" وتيمز"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، بصدد إطلاق تحديث جديد مقتبَس من تطبيقيْ "زووم" و"مايكروسوفت تيمز".
ويُظهر تحديث "واتساب" الجديد، أنه سيتيح -لأول مرة- لأصحاب هواتف "أندرويد"، إمكانية مشاركة الشاشة خلال الاجتماعات أو الاتصالات بالفيديو.
ويمكن من خلال ميزة مشاركة الشاشة على "واتساب" إمكانية تسجيل وعرض محتويات شاشتك مع أي شخص موجود على الطرف الآخر من مكالمة الفيديو.
ويظهر رمز الهاتف الذي يشير إلى الميزة الجديدة، جنبًا إلى جنب مع أدوات قديمة؛ مثل تبديل الكاميرات وكتم وتعطيل الفيديو الذي يظهر في الجزء السفلي من مكالمات واتساب.
وبمجرد النقر فوق الزر الجديد، تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد "بدء التسجيل أو الإرسال باستخدام واتساب؟" جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية بأن الشركة ستتمكن من الوصول إلى أي كلمات مرور أو صور أو تفاصيل دفع تعرضها.
وإذا كنت موافقًا على ذلك، فكل ما تبقى هو النقر فوق "ابدأ الآن"، ويمكنك بعد ذلك إيقاف مشاركة شاشتك في أي وقت أثناء المكالمة.
وباتت مشاركة الشاشة حاليًا متاحة للإصدار التجريبي لـ"واتساب" على نظام أندرويد فقط، ويتوقع أن يتم طرحها للمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.